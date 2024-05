Das Team des Dorfmuseums Rohrbach präsentiert am kommenden Samstag, 18. Mai, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus sein neues Buch zu den Rohrbacher Gewannen- und Straßennamen. Rund 140 Namen werden im Spiegel der Sprachgeschichte mit Beiträgen zur Ortsgeschichte und zur Burg unter die Lupe genommen. Autor des Werks ist Siegfried Vater aus Mühlhofen. Bei der Veranstaltung wird auch „ein Szenenthater aus der pfälzischen Franzosenzeit mit dem Titel ,Ode an die Freiheit’ aufgeführt“, kündigt Fritz Schaurer vom Museum an. Für die musikalische Umrahmung mit Gitarre und Flöte sorgen Silke und Ralf Schönenberger.