Am Montagmorgen kam es zu einem Stromausfall in Teilen der Südpfalz. Ursache für die Netzstörung um 8.48 Uhr war ein technischer Defekt, wie die Pfalzwerke mitteilen. Betroffen waren Teile von Birkweiler, Eußerthal, Dernbach, Queichhambach, Eschbach, Ranschbach, Albersweiler, Leinsweiler, Ramberg, Ilbesheim, Gräfenhausen, Siebeldingen, Göcklingen und Nußdorf. Die Versorgungsunterbrechung lag größtenteils zwischen einer Minute und einer Stunde und zehn Minuten. Ein Umspannpunkt in Nußdorf war drei Stunden und zehn Minuten unversorgt.