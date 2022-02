Wegen eines Seilschadens hat es am Montagvormittag eine Netzstörung in einigen Gemeinden im Landkreis SÜW gegeben. Das teilen die Pfalzwerke mit. Betroffen waren Teile von Böllenborn, Dörrenbach, Bobenthal und Niederschlettenbach. Sie blieben zwischen vier und 44 Minuten ohne Strom. „Ein einzelner Umspannpunkt in Böllenborn war eine Stunde und 18 Minuten von der Störung betroffen“, heißt es in der Pressemeldung. Das Netzteam Saarpfalz der Pfalzwerke sowie Mitarbeiter der Netzleitstelle leiteten schnellstmöglich Maßnahmen, um die Stromversorgung sicherzustellen.