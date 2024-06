Zu einem Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Landau-Land ist es am Sonntag in der Ortsgemeinde Birkweiler gekommen. Der Grund: In der Hauptstraße ist gegen 11 Uhr eine unbewohnte Scheune in Brand geraten, in der hauptsächlich Rebknorze gelagert waren, wie Feuerwehr-Sprecher Marcel Endres auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt. Gegen 17 Uhr war das Feuer zu Großteilen gelöscht und auch die Rauchentwicklung auf ein Minimum reduziert, so der Sprecher. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Eine Evakuierung von angrenzenden, bewohnten Gebäuden „war nicht erforderlich“.

Die Schwierigkeit sei gewesen, das Löschwasser zwischen die dicht gelagerten alten Weinstöcke zu bringen. Nachdem die Feuerwehr die Flammen im Griff hatte, sei ein Bagger eingesetzt worden, um die „Rebknorze“-Ansammlungen voneinander zu trennen.

Die Brandursache und die Schadenshöhe sind nach Angaben von Marcel Endres noch unklar. Dies werde die Kriminalpolizei ermitteln, die den Brandort erst am Abend begutachten konnte. Das Gebäude aus Holz, Lehm und Beton sei aber nahezu völlig ausgebrannt. Ein Statiker habe aber bezüglich der Einsturzgefahr Entwarnung gegeben.

Um das Feuer zu löschen, waren mehr als 100 Helfer im Einsatz, darunter auch Kräfte des Technischen Hilfswerks sowie von den Feuerwehren der Verbandsgemeinden Annweiler und Herxheim.