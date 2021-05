Vermutlich in der Nacht von Freitag, 30. April, auf Samstag, 1. Mai, hat ein Unbekannter das Zuhause dreier Bienenvölker zerstört. Wie die Landauer Polizei mitteilt, meldete ein Bürger am Samstag, dass aus den Bienenstöcken, die im rückwärtigen Bereich des Skater-Parks auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände stehen, Rähmchen entnommen und beschädigt wurden. Aus ihnen sei kein Ertrag mehr zu gewinnen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 zu melden.