Die Nachfrage nach dem Bürgerbus der Verbandsgemeinde Edenkoben ist groß. Ab sofort können Fahrten zum Einkaufen, zum Arzt oder zum Friseur an einem zusätzlichen Tag gebucht werden. Der Bürgerbus ist neuerdings an drei Tagen unterwegs: dienstags, mittwochs und donnerstags (außer an Feiertagen) von 8 bis 18 Uhr. Die bisher angebotenen Einkaufsfahrten am Mittwochnachmittag werden somit deutliche ausgeweitet. Die Fahrten können immer montags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr beim Telefonteam unter 030 229087851 angemeldet werden.

Seit 17. Dezember 2020 ist der Bürgerbus auf der Straße. Seither verbessert das ehrenamtliche Team um Karl Nichterlein die Mobilität zwischen den Ortsgemeinden und somit auch die Lebensbedingungen von älteren oder in der Mobilität eingeschränkten Mitmenschen. Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten der Verbandsgemeinde Edenkoben.