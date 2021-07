Die Polizei hat am Freitagabend einen 67-jährigen Autofahrer in Pleisweiler-Oberhofen dabei erwischt, wie er zum wiederholten Mal am Steuer eines Wagens sitzt, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Der Mann war bereits im Juni den Beamten aufgefallen. Dieses Mal lieferte er sich eine Verfolgungsjagd zwischen dem Industriegebiet Im Weidfeld und Niederhorbach. Ihn erwartet erneut eine Strafanzeige.