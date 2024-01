Zu einem heftigen Unfall ist es am Freitag auf der A65 gekommen. Ein 60-jähriger Landauer fuhr mit seinem blauen VW Tiguan in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Kurz nach der Anschlussstelle Insheim schlug in sein Heck mit geschätzten 180 bis 200 Kilometern pro Stunde ein weißer Skoda Octavia ein, teilt die Polizei mit. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Dem 60-Jährigen gelang es mit viel Glück, sich noch in eine Nothaltebucht zu retten, wohingegen der Unfallfahrer Fahrerflucht beging. Da sein Kennzeichen abgelesen werden konnte, wurde er jedoch schnell ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen. Der stark beschädigte Skoda stand ebenfalls vor der Haustür. Der 33-jährige Mann stand unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren. Sein Führerschein wurde sichergestellt.