Ein 20-Jähriger wurde in der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht auf frischer Tat ertappt, als er in der Tanzstraße in ein Eiscafé eingebrochen war und Lebensmittel im Wert von 300 Euro in eine Jutetasche gepackt hatte. Anwohner hatten Einbruchsgeräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Der Mann wurde festgenommen. Die Ermittlungen laufen.