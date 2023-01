Arzheimer Schulkinder haben endlich eine 50-Meter-Laufbahn und eine Weitsprunganlage, wie Bürgermeister Maximilian Ingenthron bei der Eröffnung betonte.

Es ist die erste neue Laufbahn für eine Grundschule in den Stadtdörfern. Die nächsten wird es in Queichheim, Dammheim, Nußdorf und Godramstein geben, wie es bei der Veranstaltung hieß. Ortsvorsteher Klaus Kißel begrüßte die muntere Gästeschar: besonders die Schüler der dritten und vierten Klassen der Arzheimer Schule. Die Bildungseinrichtung ist die älteste in Landau, wie Schulleiterin Ute Antoni betonte. Freudig zur Kenntnis nehme er als Vertreter der Landauer Sportvereine Ingenthrons Aussage, dass im Horst und möglicherweise auch in Godramstein jeweils ein Kunstrasenplatz in Planung sei, sagte Sportkreis-Vorsitzender Frank Zaucker.

Club sammelt Spenden

Der Umbau des alten Feldhandballplatzes zu einem Sport- und Mehrgenerationenpark in Arzheim ist Teil des Projektes „Kommune der Zukunft“, das vom Land gefördert wird. Geplant sind ein Streetbasketball- und ein Beachvolleyballfeld für die Jugend, ein Bouleplatz für alle Generationen und ein Sitzhügel.

Der Inline-Hockey-Club (IHC) Landau sammelt noch Spenden, um die Halle für diesen Sport finanzieren zu können. Das Land gibt einen Zuschuss von 40 Prozent, wenn die restlichen 60 Prozent vorhanden sind, erklärt Chris Braun, Vorsitzender des IHC. Wenn dies erreicht sei und wenn sich die Baupreise wieder stabilisiert haben, dann kann mit dem Bau begonnen werden, ermutigte Braun die Gäste. Offen ist, ob der Sportplatz in Zukunft direkt vom Ort aus erschlossen wird; denn der Weg über die Straße ersetzt fast die Sportstunde.