Klingenmünster. Wie kann sich das Dorf nachhaltig aufstellen und entwickeln? Diese Frage soll bei der zweiten Zukunftswerkstatt in Klingenmünster beraten werden. Treffpunkt ist am Mittwoch, 30. Juni, 18 Uhr, in der Klingbachhalle.

Klingenmünster ist SDG-Modellkommune. SDG steht für „Sustainable Development Goals“, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Bei der ersten Zukunftswerkstatt im September wurden bereits zahlreiche Ideen und Vorschläge für das Dorf dazu gemacht. Jetzt geht es darum, zu schauen, was bereits getan ist, was auf dem Weg ist, was auf den Weg gebracht werden muss und welche Schritte dafür nötig sind.

Die Bürger sind eingeladen, sich zu beteiligen. Man kann sich für folgende vier Handlungsfelder anmelden: „Lebenswerte Kommune – Alt und Jung“, „Globale Verantwortung und nachhaltiger Konsum“, „Klimaschutz und Mobilität“ und „Natur- und Landschaftsschutz“. Eine Anmeldung ist über www.minschder.de, per E-Mail an degitz.h.m@gmail.com oder unter Telefon 06349 7000 möglich. Nicht vollständig Geimpfte oder Genesene müssen für die Veranstaltung einen negativen Schnelltest vorzeigen.