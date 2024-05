Auf der A 65 in Richtung Ludwigshafen, Höhe Kirrweiler, verlor am heutigen Montag gegen 10 Uhr ein 52 Jahre alter Autofahrer seinen mitgeführten Anhänger. Vermutlich wurde dieser vor Fahrtantritt nicht ordnungsgemäß arretiert, so die Polizei, weshalb er sich von der Anhängerkupplung löste und mittig auf den beiden Fahrspuren zum Stehen kam. Verkehrsteilnehmer, die durch dieses Verkehrsgeschehen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 in Verbindung zu setzen.