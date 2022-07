Und jetzt jede Menge Showauftritte? „Wir hätten gar keine Zeit“, sagt William Lauth. Der 19-Jährige aus Leinsweiler und Julia Maria Scherer (20) aus Hatzenbühl sind an der Spitze der deutschen Rangliste der Standard-Tanzpaare angekommen. Ende Mai an fünfter Stelle gelegen, haben sie Mykyta Zherdiex/Fabien Lax vom TSC Nürnberg, Arthur Zschabitz/Antonia Lange von Grün-Gold Berlin und andere Paare überholt und sind mit 279 Punkten die Nummer 1 der Hauptgruppenpaare in Deutschland. So erfolgreich war noch kein anderes Paar des TSC Landau. Die beiden scheinen den Aufstieg von der U21-Klasse zu den Erwachsenen, unter denen sich Profis tummeln, mühelos genommen zu haben. Beim Rising-Stars-Turnier am 2. Juli in Wuppertal, ein offenes Weltranglistenturnier für Anwärter auf Top-50-Plätze, hatten Lauth/Scherer im Finale den vierten Platz erreicht. Seit 2014 tanzen sie zusammen. Ihre nächsten Termine: Demopaar bei einer Richterschulung, Camps mit den Trainern in Italien, im August die German Open in Stuttgart („eines der wichtigsten Turniere im Jahr“) und im November die deutsche Meisterschaft in Bielefeld.