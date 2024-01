Eine 51-Järhige ist am Donnerstag gegen 17.05 Uhr auf der Adolf-Kessler-Straße in Godramstein gefahren. Beim Wenden auf der Straße stieß sie gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Frau mit 2,33 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein der 51-Jährigen wurde sichergestellt und es wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, teilt die Polizei mit.