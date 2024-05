Die Arbeitsgemeinschaft „Jüdisches Leben in Landau“ des Max-Slevogt-Gymnasiums veranstaltet am kommenden Freitag von 10 bis 14 Uhr unter Leitung von Dominique Ehrmantraut eine Aktion und Lesung auf dem Landauer Rathausplatz zum Gedenken an die Bücherverbrennung 1933. Ebenfalls beteiligen sich die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit unter Vorsitz von Professor Wolfgang Pauly und dem Verein für Toleranz und Menschlichkeit Südpfalz unter dem Vorsitz von Tanja Sattler, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Professor Pauly wird die Veranstaltung eröffnen und ein kurzes Grußwort sprechen. Die Schülerinnen und Schüler möchten einen damals verbotenen Autor vorstellen und werden aus seinem Werk einige Passagen vorlesen. Außerdem soll in Form von Interviews, die die Schülerinnen und Schüler vorbereitet haben, über das Grundrecht auf Meinungsfreiheit gesprochen werden.

Mit dem Thema „Gehirnwäsche“ hat sich der Grundkurs Kunst der MSS 12 beschäftigt und dies künstlerisch in Bild, Ton sowie 3D Kreationen umgesetzt. Diese Arbeiten werden ausgestellt sein. Der Verein für Toleranz und Menschlichkeit Südpfalz beteiligt sich mit einer Aktion zur Frage „Meinung vs. Fakt?“, heißt es in der Meldung weiter.