Der Landauer Sozialdemokrat Florian Maier hat bei der Landtagswahl den Wahlkreis Landau direkt gewonnen. Er kniet sich voll rein. Dabei kann er das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ein Job, der nicht nur, aber auch durch Radfahren und Wein trinken geprägt wird.

Florian Maier (SPD) sitzt entspannt in seinem Bürgerbüro in der Landauer Nußbaumgasse. Er ruht in sich selbst. Vor ziemlich genau 100 Tagen hat er an einem Montag seine Lehrertätigkeit