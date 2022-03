100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg erwarten einen 25-jährigen Autofahrer, der am Sonntagabend auf der A65 während der Fahrt sein Handy benutzt haben soll. Der Mann war in Höhe Knöringen einer Streife aufgefallen. Wie die Polizei berichtet, fuhr er plötzlich unvermittelt über die Mittellinie, bevor er sein Fahrzeug wieder ruckartig auf den rechten Fahrstreifen lenkte. Die Polizei appelliert, das Handy nicht am Steuer zu benutzen. Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück. Wer in dieser Zeit auf sein Smartphone schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 Stundenkilometern fünf Sekunden auf den Bildschirm schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.