Eine 61-Jahre alte Fußgängerin ist am Mittwoch zwischen 17.30 und 17.45 Uhr auf dem Zebrastreifen auf der Weinstraße in Bad Bergzabern zwischen der Shell- und der Hem-Tankstelle angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, hielt der Unfallverursacher zunächst an und sprach mit der Frau aus der Verbandsgemeinde. Die Frau sagte, sie habe keine großen Schmerzen, der Fahrer brachte sie daraufhin nach Hause. Bei dem Verursacher soll es sich laut Zeugen um einen Mann mit stämmiger Statur handeln. Der Autofahrer habe kurze grauschwarze Haare und an der Kleidung einen Firmenausweis getragen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben, berichtet die Polizei. Die Polizei bittet um Hinweise zum Autofahrer unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polzei.rlp.de.