Weil er das Essen nicht im Blick hatte, das er am Samstag kurz nach Mitternacht auf dem Herd zubereiten wollte, kann der Bewohner eines Anwesens in Pleisweiler-Oberhofen nun zumindest die Küche und einen angrenzenden Raum sanieren. Wie die Polizei mitteilte, entfachte nämlich zu lang erhitztes Fett ein Feuer. Es kam zum Küchenbrand. Doch bevor die Feuerwehr eintraf, erlosch das Feuer, so die Polizei weiter. Wegen der starken Rußbildung sind die Küche sowie ein anliegender Raum stark beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei auf 50.000 Euro.