Das Max-Slevogt-Gymnasium in Landau hat 25 Abiturientinnen und 16 Abiturienten verabschiedet. 18 von ihnen hatten einen Abischnitt mit einer 1 vor dem Komma erreicht, teilt die Schule mit. Zwei (Mathis Guéguen, Amelie Northoff) haben die Doppelqualifikation des Abi-Bac erworben, also den deutschen und den französischen Abschluss, der zum Unistudium befähigt.

Viele Abiturienten bekamen Preise verliehen. Bestes Abitur (Schnitt: 1,0):

Henriette Espenschied, Niklas Hermes, Jan-Luca Jakob und Theresa Spall. DFG-Preis für besondere Verdienste um das Fach Französisch: Fabienne Eberle. DFG-Preis für besondere Leistungen im Abi-Bac-Bereich: Mathis Guéguen. Scheffelpreis für besondere Leistungen in Deutsch: Katharina Brödel. Preis der Deutschen Mathematiker Vereinigung (DMV): Jan-Luca Jakob. Preis der Stiftung Pfalzmetall für Leistungen in Physik: David Spiegel. Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für herausragende Leistungen in Physik: Konstantin Scherer. Beispielhafter Einsatz Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker: Jan-Luca Jakob. Abiturientenpreis des Verbandes Biologie, Biowissenschaften, Biomedizin: Henriette Espenschied. Schülerpreis des Landesmusikrates Rheinland-Pfalz für das beste Abitur in Musik: Caroline Dalquen. Preis des Philologenverbands für besondere Leistungen im Fach Geschichte: Hannah Raff. Besondere Leistungen im Fach Geschichte: Theresa Spall. WISO-Preis: Niklas Hermes. Besonderer Einsatz für die Schule, den Jahrgang und die Schülerschaft: Jule Messner, Niklas Hermes, Caroline Dalquen. Preis des Bildungsministeriums für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule: Rosa Deckwerth. Preis des Fachbereichs Musik für besonderes Engagement im Oberstufenchor: Emma Pfaffmann, Hannah Raff, Theresa Spall, Mathis Guéguen, Henning Hermes und Konstantin Scherer. Preis des Fachbereichs Musik für besonderes Engagement in der Big Band: Luisa Oelrichs, Paul Sandmann. Preis des Fachbereichs Musik für besonderes Engagement in Chor und Orchester: Caroline Dalquen. Preis des Fachbereichs Musik für besonderes Engagement in Chor und Big Band: Henning Hermes. Preis des Fachbereichs Sport für besonderes Engagement in der Volleyball-AG: Leopold Diehl,

Jan-Luca Jakob, Johannes Kluge, Jule Messner, Amelie Northoff, Paul Sandmann, Theresa Spall und Benedikt Stille. Preis des Fachbereichs Sport für besonderes Engagement in der Handball-AG: Lina Dörr.