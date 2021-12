Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 6.15 Uhr hat sich ein von der Autobahnabfahrt Landau-Süd kommender 19-jähriger Autofahrer auf der B38 Richtung Landau/Impflingen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann wohl zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über das Auto. Zunächst geriet er auf die Gegenspur, bevor er schließlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort fuhr der 19-Jährige noch circa 30 bis 40 Meter durch dichtes Gestrüpp die Böschung hinunter, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam. Die B38 musste zwischen 10 und 13 Uhr voll gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.