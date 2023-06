Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Strafzettel für unerlaubtes Parken ist immer ein Ärgernis. Wenn man den Grund für das Knöllchen nicht wirklich nachvollziehen kann, ist es noch ärgerlicher. Einen solchen Fall gibt es im Gewerbegebiet Mörlheim.

Ein Parkverbotsschild ist an der strittigen Stelle in der Straße Am Hölzel im Gewerbegebiet Mörlheim nicht zu sehen. Da es auch keine Poller oder Begrenzungen gibt, verwundert