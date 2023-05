Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Fußball-C-Klasse Südpfalz West treffen am Mittwochabend um 19 Uhr in Lug der SV Gossersweiler-Stein und der SC Ramberg aufeinander. Neben derselben Punktzahl, 62 aus 24 Spielen mit jeweils 20 Siegen, gibt es noch mehr Parallelen der Mannschaften, die den Aufstieg schon seit mehreren Wochen sicher haben.

„Es wäre doch schön, wenn wir am Ende der Saison beide oben stehen“, sagte Gossersweilers Trainer Jens Walz zu Rambergs Spielertrainer Marius Lauth nach dem Hinspiel in Ramberg, das