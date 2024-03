Mit einem von Marcel Meinzer in der 84. Minute verwandelten Foulelfmeter feierte der SV Viktoria Herxheim beim SV Steinwenden seinen zwölften Saisonsieg und untermauerte den zweiten Platz in der Fußball-Verbandsliga.

Der Favorit begann vor 200 Zuschauern mit hohem Pressing. Sascha Banspach hatte früh die Führung auf dem Fuß. Die Gastgeber hatten durch schnelles Umschaltspiel zwei gute Möglichkeiten vor der Pause. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gab es „rot“ für den Herxheimer Fabian Clever. In Unterzahl hatte die Viktoria mehrere brenzlige Situationen zu überstehen. In der 81. Minute war die Mannschaftsstärke wieder gleich: Steinwendens Torhüter Jannik Even zog eine Notbremse gegen den eingewechselten Christoph Wörzler und sah dafür ebenfalls die Rote Karte. Ersatzkeeper Benjamin Klein war beim Strafstoß von Marcel Meinzer chancenlos.

In der Folge hatte Herxheim noch drei klare Torchancen, die ungenutzt blieben. Glück kurz vor dem Abpfiff: Kapitän Raphael Gehrlein kratzte den Ball nach einem Distanzschuss von der Torlinie. Viktoria-Cotrainer Marco Bauer, der den erkrankten Jens Bodemer vertrat: „Eine tolle Moral und Einstellung unserer Mannschaft. Auch in Unterzahl haben wir jederzeit an den Sieg geglaubt.“