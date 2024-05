Fünf Akteure der U19-Regionalliga-Mannschaft werden in der kommenden Saison in der ersten Mannschaft der Viktoria Herxheim spielen. Sie hat an diesem Samstag das vorletzte Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga (16 Uhr).

Gegner ist der von Abstiegssorgen geplagte SV Hermersberg. Der hat mit dem 3:1-Sieg gegen den FSV Offenbach ein Lebenszeichen gesendet. „Dass die Südwestpfälzer nicht zu unterschätzen sind, hat bereits das Hinspiel gezeigt“, sagt Viktoria-Coach Jens Bodemer. Hermersberg gewann 1:0. Bodemer erwartet auf dem Krönungsbusch einen Gegner, der ein Bollwerk stellen und seine Chance in Kontern suchen wird.

Die Viktoria liegt gemeinsam mit Basara Mainz und dem TB Jahn Zeiskam auf dem zweiten Tabellenplatz und will vor allem ihre Heimspiele gewinnen. Sie setzt auf den eigenen Nachwuchs. Albin Rrahmani (Abwehr), Arianit Uka (Mittelfeld, bisher zwei Treffer), Mathis Mankopf (Mittelfeld, 3 Tore) und die Stürmer Nathan Theodorus Jacobus Ikubu (12 Treffer) und Lennart Liebel (5) sollen in der nächsten Saison fester Bestandteil der ersten Mannschaft sein. Der bislang einzige Neuzugang von außerhalb ist Daniel Kopf vom VTG Queichhambach.

Herxheim spielt noch in Bad Kreuznach, gegen Bingen und am letzten Spieltag am 26. Mai in Pirmasens. Die A-Junioren spielen nach den tollen Wochen als Tabellenvierter am Sonntag (13.30 Uhr) beim Tabellenzweiten TSV Schott Mainz.