Jetzt ist es klar: Der ewige Tabellenführer FC Phönix Bellheim kann nur noch hoffen und muss bangen. Weil er am letzten Spieltag der Fußball-A-Klasse Südpfalz pausieren muss (das 4:1 in Wollmesheim war sein letztes Rundenspiel), hat es Verfolger TuS Schaidt am kommenden Sonntag in der Hand, mit einem Sieg beim SV Rheinzabern die Meisterschaft perfekt zu machen. Bellheim müsste dann in der Relegation versuchen, den fast schon sicher geglaubten Aufstieg zu schaffen.

TuS Wollmesheim – FC Bellheim 1:4. Im Duell der Toptorjäger, hier Yannik Schneider und dort Julian Scharfenberger, legte zunächst der Bellheimer mit dem 0:1 vor (40.).