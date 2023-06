Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2015 noch in der B-Klasse, tritt der TuS Knittelsheim in der nächsten Saison in der Landesliga an. Trainer Simon Hartenstein und Teammanager Thorsten Reiter, beide scheiden aus, liegen sich nach dem 2:0-Sieg gegen den SV Horchheim weinend in den Armen. 1400 Zuschauer verfolgen das Relegationsrückspiel.

Die Gelb-Schwarzen haben es an der Ottostraße vor knapp 1400 Fans geschafft: Sie steigen in die Fußball-Landesliga auf. Mit 2:0 gewann der TuS Knittelsheim am Sonntag das Relegationsrückspiel