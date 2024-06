Der SV Erlenbach darf sich an Spiele im Ludwigshafener Raum gewöhnen. Nach dem 4:1-Sieg in Limburgerhof folgt er dem TSV Landau in die Fußball-Bezirksliga.

Sportlich erwischte das Team des Trainerduos Philipp Tavares da Silva/Matthias Orso einen Auftakt nach Maß: In der siebten Minute landete ein Eckball vor den Füßen von Spielertrainer da