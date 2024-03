Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der 43. Minute hat Büchelbergs Mittelfeldregisseur Kazuaki Nishinaka einen großen Auftritt. Seine Elf hält dem Druck stand, sie besiegt Fortuna Billigheim-Ingenheim in der Landesliga knapp. Die Gäste treffen in den letzten Minuten Pfosten und Latte.

Der SV Büchelberg hat den zweiten Platz in der Fußball-Landesliga Ost verteidigt. Der dezimierte Bienwald-Club hielt dem Druck stand, nachdem der punktgleiche FSV Schifferstadt mit dem