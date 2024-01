Sprinter Maxim Sorokin vom TV Nußdorf siegte bei den Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften der U20 in Ludwigshafen in 7,27 Sekunden. Durch schwache Startreaktionen gab es nicht die erhoffte Bestzeit. Ein starkes Rennen legte er jedoch als Startläufer der Staffel hin.

Sorokin trat zusammen mit Simon Oehl, Constantin Reiß und Konstantin Kugler an. Die Startgemeinschaft Nußdorf-Germersheim-Deidesheim lief über 4 x 200 Meter einen klaren Start-Ziel-Sieg in ausgezeichneten 1:33,71 Minuten heraus und konnte die Norm für die deutschen Meisterschaften in Dortmund unterbieten. Vizemeister wurden Jakob Walter von der TS Germersheim im 60-Meter-Sprint in 7,48 Sekunden zeitgleich mit Benjamin Kutschera vom LCO Edenkoben und Konstantin Kugler vom TVN über 200 Meter in 24,05 Sekunden. Leo Naumer vom LCO Edenkoben gewann den 800-Meter-Lauf.

Kugelstoßen heuer nur Nebensache

Obwohl sich Jerome Schwager vom TV Rheinzabern in diesem Jahr voll auf das Diskuswerfen spezialisiert, war er mit 14,47 Metern überlegener Titelträger im Kugelstoßen. Sein nächstes größeres Ziel sind die deutschen Winterwurfmeisterschaften im Februar in Halle an der Saale. Mit einer Weite von 51,83 Metern hat er sich als Fünfter der deutschen Bestenliste qualifiziert.

Ronja Walthaner vom TVN überzeugte im Hochsprung mit neuer Bestleistung von 1,67 Metern. U18-Athletin Lea Braun aus Edenkoben konnte mit deutlichem Vorsprung in 61,96 Sekunden die 400 Meter für sich entscheiden.

Hoch- und Stabhochsprung parallel

Anton Seitz (TVN) kam im Stabhochsprung auf ausgezeichnete 3,70 Meter, was einen vorderen Platz auf der deutschen Bestenliste M15 bedeutet. Er bewies Nervenstärke und entschied den parallel laufenden Hochsprungwettbewerb mit 1,63 Metern ebenfalls für sich. Eine weitere TVN-Springerin, Merle Weiß, sorgte in der W14 mit übersprungenen 1,55 Metern für das beste Resultat. Vom TV Bad Bergzabern machte Finja Schwarz in der W15 mit drei zweiten Plätzen auf sich aufmerksam.

Ergebnisse

M15

1. Anton Seitz, TVN Stab 3,70 m, Hoch 1,63 m

2. Anton Seitz, TVN Hürden 9,34 sek

3. Janis Roth, TSV Kandel 800 m 2:22,60 min.

M14

1. Jonathan Günther, TVN Stab 2,50 m

1. Benji Stritzinger, LCO Hoch 1,53 m

2. Aron Tepel, ASV Landau Hürden 9,18 sek

2. Oscar Slater, TSV Annweiler 800 m 2:29,18 min

2. Tobias Otto, TV Wörth Kugel 9,36 m

3. Aron Tepel, ASV Landau Weit 5,15 m

W15

1. Paula Treier, TVN 800 m 2:40,44 min

1. Liana Sorokin, TVN Stab 2,20 m

2. Ronja Koller, LG Rülzheim 800 m 2:40,56 min

2. Finja Schwarz, TV BZA 60 m 8,47 sek, Hoch 1,42 m, Kugel 8,83 m

W 14

1. Merle Weiß, TVN Hoch 1,55 m

2. Lana Ruhnau, TS Germersheim 60 m 8,34 sek

MU20

1. Maxim Sorokin, TVN 60 m 7,27 sek

1. Leo Naumer, LCO 800 m 2:10,85 min

1. Tim Müller, LG Rülzheim 1500 m 4:40,74 min.

1. Jerome Schwager, TV Rheinzabern Kugel 14,47 m

1. Staffel Startgemeinschaft Nußdorf-Germersheim-Deidesheim

2. Konstantin Kugler, TVN 200 m 24,05 sek

2. Jakob Walter, TS Germersheim 60 m 7,48 sek.

3. Moritz Buttweiler, TS Germersheim 24,40 sek

3. Benjamin Kutschera, LCO 60 m 7,48 sek

WU20

1. Lea Braun, LCO 400 m 61,96 sek.

1. Ronja Walthaner, TVN Hoch 1,67 m

2. Ronja Walthaner, TVN Kugel 9,91 m