Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Langem macht in der Südpfalz die Runde, dass der TuS Wollmesheim sich aus der Fußball-A-Klasse verabschieden und nur noch in der C-Klasse kicken will. Am Samstag hat er für einen Spielabbruch gesorgt.

Wenn mehrere Personen hinter verschlossener Tür etwas beraten, kommt es vor, dass etwas nach draußen dringt. Und schnell ist die Gerüchteküche am Brodeln. Der neue Vorsitzende