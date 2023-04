Was für schlimme Zeiten waren das. Corona legte die Laufveranstalter flach. Allmählich kommen sie wieder auf die Beine.

Zwei Vereine und eine Kommune kündigen Wettbewerbe an: den 33. Bad Bergzaberner Kurstadtlauf am Samstag, 29. April, mit Schülerlauf, Stadtlauf und Landschaftslauf, den Auftakt der 24. Energie-Südwest-Cup-Serie am 30. April beim TV Landau und den Gäulauf am 7. Juni. Obendrein gibt es den 8. Firmenlauf Südpfalz am Mittwoch, 17. Mai, in Landau.

Für den Gäulauf sind Online-Anmeldungen schon möglich. Der Volkslauf feiert Jubiläum, zum 20. Mal steht in den Gäugemeinden das Laufen ganz hoch im Kurs. Bisher starteten insgesamt 9500 Läuferinnen und Läufer beim Rennen, das von der Verbandsgemeinde Edenkoben in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gommersheim, dem Sportverein Gommersheim und der Sportgemeinschaft Großfischlingen veranstaltet wird. Bürgermeister Daniel Salm: „Mit den sportlichen Aktivitäten unterstützt in diesem Jahr jede Teilnehmende und jeder Teilnehmer die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, sowohl beim Gäulauf als auch bei der Klapprad-Sternfahrt. Sicherlich ein weiterer guter Grund für eine Anmeldung.“

Laufend Leben retten

Wie gewohnt gibt es 350- und 1000-Meter-Lauf, zehn Kilometer, Halbmarathon und eine 7,5-Kilometer-Walkingwertung auf ebener Strecke durch Böbingen, Freimersheim, Klein- und Großfischlingen, Venningen und Altdorf. Der Jubiläumslauf steht unter dem Motto „Laufend.Leben.Retten“. Von der Anmeldegebühr in Höhe von zehn Euro gehen zwei Euro an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Auch Bernd Lang, seit zehn Jahren aktiv im Kampf gegen Blutkrebs, wird sich auf die Strecke begeben. Der Freimersheimer lädt ein zu einer 21 Kilometer langen Sternfahrt mit dem Klapprad. 2010 spendete Lang Stammzellen, die zu einer US-Amerikanerin passten.

Für den Firmenlauf werden bis 2. Mai Meldungen online entgegengenommen. Der Veranstalter n plus sport GmbH spendet nach eigenen Angaben pro Teilnehmer einen Euro an regionale Vereine sowie an Projekte des Charity-Partners Plan International Deutschland. Im Startbereich auf dem alten Messplatz werde ein DJ die Teilnehmer auf Betriebstemperatur bringen. Auf der Strecke trieben eine Samba-Band und ein mobiler DJ die Läufer rhythmisch ins Ziel. Auch bei der After-Run-Party werde musikalische Unterhaltung geboten. Auf der Bühne spiele „Project xXx“, eine Coverband aus Bayern.

Kreativpreis

Beim 8. Firmenlauf werden bei der Siegerehrung um 20.30 Uhr nicht nur die größten Teams prämiert, sondern auch die „Azubi-Superstars“, teilt der Veranstalter mit. Aber auch mit Kreativität komme man aufs Treppchen. Beim Kreativpreis würden die Unternehmen prämiert, die sich in einem tollen Outfit darstellten und sich kostümiert auf die 5-km-Strecke wagten. Jeder Läufer erhalte die Finisher-Medaille. Das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. Neu sei, dass Unternehmen an ihre Teamstände nicht nur Getränke, sondern auch Snacks liefern lassen können.

Info

Kurstadtlauf am 29. April in Bad Bergzabern. Anmeldung online unter br-timing.de bis 28. April. Startgebühr: 7 Euro Stadtlauf, 15 Euro Landschaftslauf, 3 Euro Schülerlauf.

Energie-Südwest-Cup am 30. April in Landau mit „Lauf für deinen Verein“ für Vereine aus Landau und den Stadtdörfern sowie aus Offenbach, Göcklingen, Birkweiler, Albersweiler und Siebeldingen. Meldungen online unter www.de-timing.de bis Samstagabend vor dem Lauf möglich.

Firmenlauf am 17. Mai: www.firmenlauf-suedpfalz.de. Bis Dienstag, 2. Mai, Online-Anmeldung möglich. Teilnahmegebühr: 20 Euro, Nachmeldung 27 Euro. Die Laufrunde ist fünf Kilometer lang.