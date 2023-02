Volleyballerinnen und Tischtennis-Jungen des Pamina Schulzentrums Herxheim haben sich bei „Jugend trainiert für Olympia“ durchgesetzt und fahren zum Bundesfinale.

Die Volleyball-Mannschaft des Pamina-Schulzentrums Herxheim hat das Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ im Wettkampf III Mädchen (Jahrgang 2008 bis 2011) gewonnen. Sie setzte sich gegen das Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied und das Gymnasium an der Heinzenwies Idar-Oberstein durch. In der Mannschaft sind Spielerinnen der SG Südpfalz und des TV Rheinzabern. Fee Schuschuh, Marina Oberthür, Maren Kanitz, Florentine Weinacht und Klara Detzel haben sich für das Bundesfinale vom 2. bis 6. Mai in Berlin qualifiziert. Lehrerin Anne Kuntz betreut sie, Achim Wagner trainiert sie.

Die Wettkampf-III-Jungen des Pamina-Schulzentrums Herxheim sind für das Tischtennis-Bundesfinale qualifiziert. Lukas Kuntz, Leon Stahl, Jonas Wagner, Jonas Rostalnoj, David Buchmann und Raik Meißner konnten ein bis zur letzten Sekunde spannendes Match in Zweibrücken gegen das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier für sich entscheiden. Lehrer Dirk Siering betreut die Mannschaft.