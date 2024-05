In Gelnhausen schafften drei Südpfälzer die Normen für die deutschen Neunkampf-Meisterschaften Ende August in Hannover.

Aron Tepel vom ASV Landau setzte sich mit 4963 Punkten an die Spitze der deutschen M14-Bestenliste. Die meisten Punkte verbuchte er mit 45,62 Metern im Speerwurf, 5,75 Metern im Weitsprung und 11,89 Sekunden über die Hürden. Anton Seitz vom TV Nußdorf war mit acht Bestleistungen in der M15 mit 5058 Punkten weit über dem Soll. Mit 1,83 Metern im Hochsprung und 3,70 Metern im Stabhochsprung hat er auch die Normen für die deutschen Einzelmeisterschaften erreicht. Nach längerer Verletzungspause trat Philip Kreusch vom ASV Landau in der M15 an und kam auf 5000 Punkte. Über 100 Meter (12,07 Sekunden), im Stabhochsprung (3,50 Meter) und im Wurf sammelte er die meisten Punkte. Lothar Grimmeißen (TVN) und Nico Bohr (ASV) waren sehr zufrieden.