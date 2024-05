Der TuS Albersweiler hat am letzten Spieltag der Fußball-C-Klasse West überraschend den FV Queichheim mit 1:0 besiegt und den SV Knöringen (6:1 gegen Hochstadt II) zum Meister gemacht.

Die „Frogger“ steigen als Tabellenzweiter trotzdem direkt auf. „Wir sind mehr als zufrieden. Keiner hatte mit so einer starken Runde gerechnet“, so FVQ-Sportdirektor Dennis Gläßgen. Felix Köhler fälschte in der 10. Minute einen Schuss von Mustafe Kadrija ins eigene Tor ab. TuS-Sprecher Rudi Ritter sprach „von einem absolut verdienten Sieg“. In der Schlussphase zeigte der elsässische Schiedsrichter nach Fouls TuS-Joker Johannes Meyer ebenso Rot wie Jonas Weis und Simon Hemmler (beide FVQ). Die 14 Rückrundentreffer des im Winter vom SC Ramberg gekommenen Kadrija sorgten für den Ligaverbleib der Albersweilerer, die nach der Hinrunde noch Schlusslicht waren.

Matchwinner Catalano

Mit einem überraschenden 3:2 (2:1)-Sieg verdrängte der SV Erlenbach II den SV Hatzenbühl II noch vom zweiten Platz der C-Klasse Ost und folgt Meister Phönix Bellheim II in die B-Klasse. Zum Matchwinner avancierte Christian Catalano, der nach langer Pause sein erstes Saisonspiel bestritt und dreimal traf. Vor 300 Fans brachte er mit einer Einzelaktion (1.) und nach Zuspiel von Spielertrainer Matthias Orso Erlenbach mit 2:0 in Führung (12.). Danach kam Hatzenbühl besser in die Partie, mit zwei verwandelte Foulelfmeter glich Yannick Paschold (31. und 62.) aus. Ein Remis hätte dem SVH gereicht. Doch in der 83. Minute sorgte Catalano mit einem Freistoßtor unter gütiger Mithilfe von Hatzenbühls Keeper Max Lorenz für die Entscheidung.