Das Rennen in Dammheim um den Energie-Südwest-Cup verspricht Spannung in der Männerkonkurrenz. Im Frauenfeld gibt es eine klare Favoritin.

Nach dem Auftakt beim TV Landau wird der Wettbewerb um den Energie-Südwest-Cup am Sonntag in Dammheim fortgesetzt. Neben den Volksläufen über fünf und zehn Kilometer, die in die Cupwertung einfließen, gibt es Walking und einen Kinderlauf.

Nach ihrem Sieg in Landau wird Tanja Hellmann (LG Rülzheim) über zehn Kilometer nur schwer zu schlagen sein. Mehr Spannung verspricht die Männerkonkurrenz: In Abwesenheit von Auftaktsieger Eric Nies, der im Urlaub weilt, kommen für den Sieg mehrere Läufer infrage. Jens Becker (TV Lemberg), Auftaktsieger des Wasgau-Cups beim Hexepäddl-Lauf in Hinterweidenthal, wird in Philipp Schell (TSG Heidelberg), in Landau Dritter, einen ebenbürtigen Widersacher haben. Auch Emil Leibrock (Engelhorn Sports Team) wird ein Wörtchen mitreden. Der 24-jährige Haßlocher, in der Jugend auf Mittelstrecken aktiv, trainiert viel auf dem Rennrad und nimmt an Triathlonrennen teil.

Information

Start und Ziel: an der Turnhalle, Nachmeldungen sind möglich.