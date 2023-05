Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das jüngste Spiel des Hamburger SV hat der Oberotterbacher Julian Hübner verpasst. Er ist zum zweiten Mal Vater geworden. Am Sonntag in Paderborn ist er als einer der Cotrainer des Zweitligisten wieder an der Seitenlinie. Beim Spitzenspiel sieht er einen engen Freund wieder.

Beim 2:3 gegen den 1. FC Magdeburg war Julian Hübner nicht im Volksparkstadion. Das hatte einen freudigen Grund: Morgens kam Anton auf die Welt. Die vierjährige Leni hat nun einen kleinen Bruder.