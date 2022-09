Ist das der junge Nick Kyrgios? Ach was, das ist Silas Meyer. Der 27-jährige Australier Kyrgios ist ein Vorbild des Neunjährigen, der bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften kein Gruppenspiel verloren hat. Weiter ging es in der U9 nicht, die Endrunde wurde nicht ausgespielt. Beim Sparkasse-Südpfalz-Jugend-Cup, der am Donnerstag auf der Anlage des TC SW Landau beginnt, tritt der Ilbesheimer Grundschüler in der gemischten U10-Klasse an. Alexander Zverev und Rafael Nadal sind weitere Vorbilder des Jungen, der im Landauer Vereinstraining von Thommy Rühle, Frank Bohlender und Rob Murton lernt. Silas, der auch Tischtennis mag, spielt im fünften Jahr Tennis. Wenn es nicht anders sein muss, bleibt er am liebsten hinten an der Grundlinie. Die meisten Teilnehmer spielen in Landau das U15-Turnier. Hier gibt es ein Tableau mit acht gesetzten Spielern, an eins ist Moritz Eisenacher von GW Neustadt. Das Endspiel beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr. Um den Sieg in der U18 Uhr spielen nur drei: Alexander Bracke (SW Landau), Tobias Wirth (BW Herxheim) und Finn Decker (GW Neustadt).