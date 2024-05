Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach einem Jahr Pause startet am Sonntag der 20. Bella-Vitalis-Triathlon in Herxheim. Es ist der einzige Ausdauer-Dreikampf in der Südpfalz.

Er geht los mit 500 Meter Schwimmen im Waldfreibad. Von dort geht es auf die Hatzenbühler Straße. Auf drei Runden werden 17 Kilometer auf dem Rennrad abgespult. Das fünf Kilometer Laufen