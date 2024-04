Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf Teufel komm raus will der FC Bienwald Kandel in Zeiskam die Null halten und igelt sich ein. Das geht knapp 40 Minuten auf. Die Platzherren pressen und spielen sich für das Topspiel am nächsten Samstag gegen Basara Mainz ein.

Äußerlich war alles dabei: Regen, lange Sonnenschein, wieder Regen, Hagel, Windböen. In der Schlussphase wurde gar das Flutlicht am Zeiskamer Kunstrasenplatz eingeschaltet. Auf dem Platz