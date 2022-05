Die Ägypterin Mayar Sherif (26) hat bei den mit 125.000 dotierten Liqui Moly Open in Karlsruhe ihren Einzeltitel verteidigt und mit der Ungarin Anna Udvardy auch das Doppelendspiel gewonnen. Im Einzel gegen Bernarda Pera zeigte sich Sherif gewohnt aggressiv und dynamisch. Beim Turnier in Saint Malo hatte sie gegen die Amerikanerin verloren, nun gewann sie mit 6:2, 6:4. „Ich bin glücklich über meine Performance, vor allem, weil ich letzte Woche nicht gut gespielt habe. Ich hatte mein Ziel vor Augen – das Ergebnis konnte nicht besser sein“, so die Gewinnerin. Jetzt geht es für die Ägypterin zum WTA-Turnier nach Rabat und anschließend nach Roland Garros. Im Doppel mit Udvardy traf sie nach einer kurzen Verschnaufpause auf Yana Sizikova und Alison van Uytvanck (Russland/Belgien). Das Match endete nach 5:7 und 6:4 (nach 2:4) im Matchtiebreak. Sherif/Udvardy holten sich diesen mit 10:2. Turnierdirektor Markus Schur ist aus sportlicher Sicht mehr als zufrieden mit dem Turnier: „Unser Turnier war noch nie so gut besetzt wie in diesem Jahr, das zeigt uns auch, dass der neue Termin im Mai, mitten in der Sandplatzsaison und kurz vor Paris, genau der richtige ist.“