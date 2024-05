Drei Tanzsportpaare des Tanzsportgemeinschaft Palatina Landau gingen bei „Hessen tanzt“ in Frankfurt aufs Parkett. Mit guten Ergebnissen.

Jedes Jahr im Mai trifft sich die Welt des Tanzsportes zu „Hessen tanzt“ in der Eissporthalle in Frankfurt. Olaf Paul und Christl Renno-Paul starteten im Weltranglistenturnier der Senioren WDSF Open Senior IV Standard. Das Turnier startete verspätet. Olaf Paul und Christl Renno-Paul waren aufgrund ihrer Position in der Weltrangliste für die zweite Runde gesetzt. Am Start waren 53 Paare aus diversen Nationen. Die Landauer erreichten das mit 24 Paaren getanzte Viertelfinale und qualifizierten sich für das mit zwölf Paaren besetzte Halbfinale. Als der erste Langsame Walzer des Halbfinales erklang, war es schon deutlich nach Mitternacht. Olaf Paul und Christl Renno-Paul landeten letztlich auf Platz sieben.

Ebenfalls am Freitag starteten Hubert Scherzinger und Gabi Hauck in Latein und Standard. Im Turnier der Masters III A Standard belegten sie Platz 13 von 27 Paaren. Im Turnier der Masters II B Latein verpasste das Landauer Zehn-Tänze-Paar nur knapp die Endrunde und belegte Platz sieben unter zehn Paaren. Alexander Skrzypek und Andrea Ligia Costeniuc kamen bei der Jugend B Latein auf Platz 19 von 29 Paaren, im Turnier der Hauptgruppe D Standard auf Platz 27 von 45 Paaren.