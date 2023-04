Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An diesem Samstag um 16 Uhr kommt es auf dem Krönungsbusch zum Gipfeltreffen in der Fußball-Landesliga. Der ungeschlagene Spitzenreiter Viktoria Herxheim erwartet den Tabellenzweiten FSV Offenbach. Wer hat in diesem ewig jungen Derby die Nase vorn?

Die Ausgangslage könnte klarer nicht sein: Die Viktoria führt die Konkurrenz am 30. von 34 Spieltagen mit 69 Punkten vor dem FSV Offenbach an, der 59 Punkte auf dem Konto hat. Herxheim hat 73