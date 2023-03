Gipfeltreffen in der Fußball-C-Klasse Südpfalz West: Am Freitag um 19.30 Uhr empfängt der SV Gossersweiler-Stein den Spitzenreiter SC Ramberg.

Gossersweiler erwartet noch sechs Punkte aus zwei abgesagten Begegnungen. Mit diesen hat der SVG wie Ramberg 46 Punkte. An den Spielausfällen setzt Kritik von Hubert Hammer, Vorsitzender der Gastgeber, ein: „Wir haben in diesem Jahr noch kein Punktspiel absolvieren. Wir sehen uns da schon benachteiligt.“ SVG-Trainer Jens Walz sieht Ramberg in der Favoritenrolle. Er spricht von einer Operettenliga. Ramberg habe die Vorbereitung mit seinem Kunstrasen besser nutzen können.

„Wir sind heiß auf die Partie“, betont Marius Lauth, Trainer der Gäste. Er hat die Ramberger Mannschaft im Sommer übernommen mit dem Ziel, sie zu verjüngen. Acht Spieler zwischen 18 und 19 Jahren seien im Kader. Lars Mankopf (18) führt mit 21 Treffern die Torschützenliste der Liga an. Er kommt aus der Jugend der Südwest-Löwen.

Im Hinspiel ging der SVG auf dem Ramberger Kunstrasen mit 1:0 als Sieger vom Platz.