Als Außenseiter hat der ASV Lug-Schwanheim das Pokal-Endspiel um den Kreispokal Südpfalz erreicht. Die B-Klasse-Elf schießt vier Tore gegen den SV Erlenbach, der nach 35 Minuten zu zehnt weiterspielen muss, und kegelt die dritte A-Klasse-Mannschaft aus dem Wettbewerb. Was war da los?

Der FV Neuburg und der ASV Lug-Schwanheim bestreiten am 1. Mai in Billigheim das Endspiel um den Fußball-Kreispokal Südpfalz. Der ASV aus der B-Klasse West (Zweiter) schockte am Montag