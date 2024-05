Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trotz der jüngsten drei Niederlagen versuchen Verantwortliche und Spieler des Fußball-Verbandsligisten FSV Offenbach Ruhe zu bewahren.

„Wir sind auch in der Vergangenheit in prekären Situationen nicht in Hektik verfallen. Damit sind wir immer gut gefahren. Wir haben alles noch in eigener Hand“, sagt Trainer Daniel Jahnke