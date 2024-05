Gelingt den Frauen des VfB Annweiler die Verteidigung des Vorderpfalz-Pokals? Diese Frage wird am Samstag (17 Uhr) im Sportzentrum am Pferdsaliment beim TuS Diedesfeld beantwortet. In Reihen des VfB: ein Mopedmädel.

Das Team von Trainer Udo Memmer tritt als Außenseiter gegen den FFV Fortuna Göcklingen II an, der mit Verstärkung aus dem Verbandsligakader spielen könnte. Memmer ist zuversichtlich: „Die Frauen sind besonders motiviert, wenn sie einen vermeintlichen Favoriten ärgern können.“ Bei den ersten Siegen gegen den ASV Mörsch (11:0) und FV Freinsheim (5:4) erzielte Topscorerin Melanie Leiser acht Tore. Beim 3:2 gegen den SV Obersülzen fehlte sie, Nadja Knoblauch sprang mit einem Hattrick in die Bresche. In der Landesliga belegt der VfB nur Platz sechs: In der Rückrunde war der personelle Aderlass groß. Drei Spielerinnen wurden schwanger, Sophie Klein erlitt einen Totalschaden im Knie.

Eine feste Größe auf der Außenbahn: die Wollmesheimerin Jasmin Robbe, die in der Vereinsführung mitarbeitet. Memmer: „Jasmin gibt nie auf.“ Die 26-jährige begeisterte Motorradfahrerin ist gerade von einem Trip mit ihren „Pfälzer Mopedmädels“ aus der Schweiz und Österreich zurück.

Warum treten vier südpfälzische Teams im Kreis Rhein-Mittelhaardt an? Frauenbeauftragte Angelika Schermer erklärt: „Das haben wir schon in der Vorrundenbesprechung festgelegt. Es gab keine andere Bewerbung.“ Coach Memmer ist noch Schiedsrichter und Präsident des SC Hauenstein. Er hat für die nächste Saison zugesagt: „Neuzugänge sind willkommen, der Kader ist nach den vielen Ausfällen dünn.“

Um 14 Uhr heißt das Finale auf dem Kleinfeld Viktoria Neupotz - SG Südwestgirls/Geinsheim/Diedesfeld.