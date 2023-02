Der FC Bienwald Kandel hat für die kommende Saison Stürmer Milot Berisha vom Landesligisten SV Rülzheim verpflichtet. Der 30-jährige Albaner erzielte in der laufenden Saison drei Tore, in der Vorrunde spielte er in der Innenverteidigung. Der Germersheimer spielte in der U17 für den 1. FC Kaiserslautern und in der U19 für Waldhof Mannheim. Danach war er beim TuS Mechtersheim, SC Hauenstein und FC Speyer.