Beim Schulfußball-Hallenturnier der Grundschulen des Landkreises Südliche Weinstraße sorgte ein Schiedsrichtergespann, das zusammen 140 Jahre auf dem Buckel hat, für Ruhe auf dem Feld der Sporthalle der Grundschule Herxheim: Günter März (73) vom FSV Offenbach und Karl-Heinz Ortner (67) vom SV Rheinzabern.

Der eine war mit Fußballikone Uwe Seeler befreundet, der andere traf in seinem ersten aktiven Fußballspiel auf Dietmar Hopp. Der aus Gommersheim stammende März wohnt seit 1996 in Offenbach. Er war 51 Jahre Eisenbahner in verschiedenen Funktionen. Fußball spielte er unter anderem in seinem Heimatort, in Edenkoben und in Offenbach. Nebenher trainierte er Jugendmannschaften und wurde dann „AH-Manager“. „Ich hatte immer die 9 wie Uwe Seeler oder die 5 wie Franz Beckenbauer“, erzählte März. Mit Uwe Seeler verband ihn eine langjährige Freundschaft: „Mit jeder Jugendmannschaft ging die Abschlussfahrt nach Hamburg und fast immer kam Uwe Seeler dazu. Ich war großer Fan von ihm und bin immer noch HSV-Fan. Der Kontakt wuchs immer mehr und er hat mir auch bald das ,Du’ angeboten. Zum letzten Mal traf ich ihn 2019.“ 70 Minuten soll das Gespräch gedauert haben.

2011 entschied sich März, Schiedsrichter zu werden. Er kontrolliere immer noch sein Laufpensum mit der Uhr und lege zwischen fünf und sieben Kilometer pro Spiel zurück. Ein negatives Erlebnis als Schiri wird er nicht vergessen: Bei einem Spiel in Frankenthal war ein Polizeieinsatz erforderlich.

Aus Liebe nach Rheinzabern

Karl-Heinz Ortner stammt aus dem badischen Steinsfurt, einem Ortsteil von Sinsheim. Er erinnerte sich: „Mein erstes aktives Spiel gewannen wir in der A-Klasse gegen die TSG Hoffenheim, bei der Dietmar Hopp mitwirkte. Bis zu meinem 25. Lebensjahr spielte ich danach in der ersten Amateurliga beim VfB Eppingen, dessen Pokalsieg gegen den HSV ich als Jugendlicher erlebt hatte.“ Die Liebe führte ihn dann nach Rheinzabern. Von 1980 bis 1982 spielte er bei der Viktoria in Herxheim in der Oberliga, dann in Rheinzabern. Es folgten noch verschiedene Stationen als Spielertrainer. „Jetzt trainiere und betreue ich noch die AH.“ Seit 2010 ist er Schiedsrichter.

In Herxheim ging es um die Kreismeisterschaft der großen und der kleinen Grundschulen des Kreises. Offenbach und Ilbesheim heißen die Sieger.