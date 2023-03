Die Schiedsrichtervereinigung Rhein-Mittelhaardt trauert um ihren Ehrenschiedsrichter und Ehrenschiedsrichter-Obmann Gerhard Andres (SV Gommersheim), der im Alter von 85 Jahren gestorben ist.

Früh trat er der Leichtathletikabteilung des SV Weingarten bei, von 1956 bis 1960 war er Schriftführer und Jugendleiter. 1959 legte er die Schiedsrichterprüfung ab. Ab 1963 leitete er Spiele in der 1. Amateurliga und ab 1969 die der damaligen Regionalliga. 1971/1972 war Andres Schiedsrichterassistent in der Bundesliga im Gespann von Wolfgang Dittmer (Mutterstadt) und Heinz Quindeau (Ludwigshafen). Bis zu seinem Ausscheiden 2009 war Gerhard Andres Unparteiischer in Jugendspielen. Er leitete in 50 Jahren weit über 3000 Spiele.

Obmann von 1984 bis 2000

Von 1964 bis 1969 war Andres stellvertretender Kreisschiedsrichter-Obmann. Von 1969 bis 1980 und von 1984 bis 2000 stand er der damaligen Schiedsrichtervereinigung Speyer als Obmann vor. Im Fußballkreis Speyer war er als stellvertretender Kreisvorsitzender von 1980 bis 1984 und Vorsitzender des Kreisgerichtes von 2000 bis 2004.

Frank Roß, der heutige Schiri-Obmann, erinnert sich: Als Schiedsrichter sei der „Wingerter“ auf den Plätzen so sehr gefürchtet gewesen, dass bei einem Südpfalz-Derby ein Spieler nach einem eher harmlosen Foul freiwillig den Platz verlassen und angemerkt habe: „Sie brauchen nix zu saache - bei Ihne wääß ich jo, was jetzt kumme wär.“